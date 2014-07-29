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债券 | 2014年 7月 30日 星期三 00:59 BJT

英国债市：英债和欧债一起上涨，此前超长期通膨保值公债发售国内需求创高位

路透伦敦7月29日 - 英债周二和欧元区公债一起上涨，此前英国债务管理局(DMO)透过银团发售新的超长期通膨保值公债，吸引到的国内需求创纪录高位。

英国债务管理局表示，周二新的2058年到期通膨保值公债需求强劲，令债务管理局将本财年透过银团发行的通膨保值公债规模上调5亿英镑，至90亿英镑。

投资者需求总计超过140亿英镑，其中96%来自英国，为纪录以来透过银团发行的通膨保值公债的最高国内需求纪录，且足以将实质收益率拉低至负值，为银团发行通膨保值公债首见。

英国债务管理局称，这次发行筹资预料为54亿英镑左右，原先计划为40-45亿英镑。

在现货市场，英债和德债一起上涨。德债周二升至纪录高位，和西班牙及意大利公债表现一致。

英国10年期公债收益率 下跌4个基点，报2.55%，较可比德债 收益率差最新报143个基点左右，和周一几无变动。

英国数据显示6月抵押贷款批准件数为67,196件，高于5月的62,007件，市场预估为62,600件。 英债对此无甚反应。(完)

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