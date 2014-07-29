英国债市：英债和欧债一起上涨，此前超长期通膨保值公债发售国内需求创高位

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透伦敦7月29日 - 英债周二和欧元区公债一起上涨，此前英国债务管理局(DMO)透过银团发售新的超长期通膨保值公债，吸引到的国内需求创纪录高位。
英国债务管理局表示，周二新的2058年到期通膨保值公债需求强劲，令债务管理局将本财年透过银团发行的通膨保值公债规模上调5亿英镑，至90亿英镑。
投资者需求总计超过140亿英镑，其中96%来自英国，为纪录以来透过银团发行的通膨保值公债的最高国内需求纪录，且足以将实质收益率拉低至负值，为银团发行通膨保值公债首见。
英国债务管理局称，这次发行筹资预料为54亿英镑左右，原先计划为40-45亿英镑。
在现货市场，英债和德债一起上涨。德债周二升至纪录高位，和西班牙及意大利公债表现一致。
英国10年期公债收益率 下跌4个基点，报2.55%，较可比德债 收益率差最新报143个基点左右，和周一几无变动。
英国数据显示6月抵押贷款批准件数为67,196件，高于5月的62,007件，市场预估为62,600件。 英债对此无甚反应。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价