芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因预报中西部天气将降雨

路透芝加哥7月29日 - 美国大豆期货周二下跌，结束五日连涨，交易商说，因预期下周美国中西部将降雨。

新作大豆合约录得最大跌幅，芝加哥期货交易所(CBOT)-11月大豆下跌1.1%。

近月8月大豆合约 在20日移动均线寻获支持。

降雨将缓解密西西比河以西地区大豆生长的压力，该地区大豆作物正在关键的生长阶段。

新作豆粕合约跌幅受限，因出口市场需求强劲。美国农业部周二称，出口商销售135,000吨2014-15作物年度豆粕到未知的目的地。

8月大豆期货 收低10美分，报12.26-1/2美元。

8月豆粕合约 收低7.4美元，报每短吨395.4美元。8月豆油合约 收低0.27美分，报36.25美分。

今日CBOT大豆预估成交量为173,800口，豆粕为80,217口，豆油为86,007口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)