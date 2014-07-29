美股盘后：推特股价暴涨18.5%，季度业绩及财测均胜预期

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透纽约7月29日 - 社交媒体网站推特(Twitter) 周二在美股盘后交易中暴涨18.5%，此前该公司公布第二季业绩和财测。
该公司公布第二季营收猛增124%，报3.12亿美元，远胜分析师预估的2.831亿美元。
期内非GAAP每股盈利0.02美元，GAAP每股亏损0.24美元，分析师预估为每股亏损0.01美元。
推特还预计第三季营收介乎3.3-3.4亿美元，年度营收介乎13.1-13.3亿美元，均高于分析师预估的3.237亿美元和12.7亿美元。
推特第二季的月度活跃用户增长24%，至2.71亿。(完)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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