韩国数据：8月制造业景气判断指数连升第二个月，至4月来最高--央行调查

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透首尔7月30日 - 韩国央行周三公布的调查显示，衡量韩国制造商对8月业务情况的乐观程度较7月上升。
韩国央行经季节调整的8月制造业景气判断指数从7月的78升至80，为4月来最高。
该调查在7月16-23日访问了全国逾1,500家制造商，调查时间是在财政部于7月24日公布110亿美元经济刺激计划前进行的。
该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。
在这次调查中，国内消费疲弱是制造商最大的忧虑，汇率是他们的第二大担忧。
韩元兑美元 单单在今年4-6月就上涨了超过5%，部份韩国决策者对韩国出口商的价格竞争力表达了忧虑。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)