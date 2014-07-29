韩国数据：8月制造业景气判断指数连升第二个月，至4月来最高--央行调查

路透首尔7月30日 - 韩国央行周三公布的调查显示，衡量韩国制造商对8月业务情况的乐观程度较7月上升。

韩国央行经季节调整的8月制造业景气判断指数从7月的78升至80，为4月来最高。

该调查在7月16-23日访问了全国逾1,500家制造商，调查时间是在财政部于7月24日公布110亿美元经济刺激计划前进行的。

该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。

在这次调查中，国内消费疲弱是制造商最大的忧虑，汇率是他们的第二大担忧。

韩元兑美元 单单在今年4-6月就上涨了超过5%，部份韩国决策者对韩国出口商的价格竞争力表达了忧虑。(完)