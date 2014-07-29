美国股市：受联合包裹财测疲弱拖累下跌，推特盘后公布业绩股价暴涨

* 联合包裹财测疲弱拖累股价下跌，拉低运输类股

* Windstream上扬，因将资产剥离至REIT

* 默克业绩优于预期，股价上涨，但辉瑞下跌

* 道指收低0.42%，标准普尔500指数跌0.45%，Nasdaq指数下跌0.05%

路透纽约7月29日 - 美国股市周二下跌，抛售波及面广，因联合包裹(优比速,UPS)财测疲弱打压市场人气和压低运输类股。

尽管电信股上涨扶助限制更广泛市场跌势，但标普500指数连续第二日收在14日移动均线以下。在标普500指数的10大板块中，有九种下跌。

全球最大快递公司联合包裹 劲跌3.7%，报98.86美元，之前该公司下调全年获利预估，因公司增加支出，以提振运能。公司公布的第二季盈利也低于市场预期。

同业联邦快递(FedEx) 下挫1.6%，报147.14美元。道指运输指数 下滑1.4%，较上周创下的纪录最高收位距离大约3%。道指运输指数被视为一个反映企业活动的指标。

继上周亚马逊 和波音 后，联合包裹是最新一家业绩令人失望的经济寒暑表企业。不过，本财报季业绩表现大致正面。

过半的标普500指数成份股已公布业绩，根据汤森路透数据，其中约70%的公司盈利超过市场预期，远高于63%的长期均值。逾63%的营收优于预期，也高于61%的长期均值。

“如果我们开始看到更多企业公布负面的财测，将是股市稍作喘息的理由，但本季报迄今的公司消息显示美国企业稳健，且暗示市场仍有空间上行，”J.P.Morgan Funds全球市场策略师David Lebovitz说。

电信股是周二唯一上升的板块，攀升2.2%，之前Windstream Holdings 申请剥离资产，将资产放在地产信托基金(REIT)，此举可节省税务。Windstream股价暴升12.3%，报11.83美元，成交量创其最高纪录。Frontier Communications 上扬14.3%，报6.79美元。

收市后，推特公布第二季业绩，营收增长逾一倍，股价在盘后交易中飙升24.5%。推特在常规交易时段收升1.7%。

道指成分股美国运通 在收市后也公布业绩，股价在盘后交易中变动不大。

道琼工业指数 收跌70.48点，或0.42%，至16,912.11点。标准普尔500指数 下跌8.96点，或0.45%，至 1,969.95点；Nasdaq指数 收低2.211点，或0.05%，至4,442.698点。

生物科技股上涨，扶助抑制Nasdaq指数的跌幅。Nasdaq生物科技指数 上涨1.1%。

分别是美国第一大和第二大药厂的辉瑞(Pfizer) 和默克公布的业绩优于预期。默克涨1.1%，报58.58美元，辉瑞跌1.2%，报29.73美元。

康宁公司(Corning) 劲跌9.3%，报20美元，公司公布的盈利不及预期，因Gorilla玻璃的需求下降。Gorilla玻璃是用于iPhones和Galaxy设备。

经济数据对股市无甚影响。

美国7月消费者信心升至2007年10月来最高，但标准普尔/Case Shiller的20个大都会地区房价指数经季节调整后于5月下滑0.3%.

继欧盟就俄罗斯支持乌克兰东部叛军而扩大对俄的制裁后，美国总统奥巴马表示，美国对俄罗斯能源、军工和金融行业实施制裁。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约55.9亿股，本月迄今日成交均值为55.4亿股。

在纽约证交所交易的公司股票中约57%收低，在Nasdaq市场交易的公司股票则约47%收低。(完)