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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:06 BJT

金砖国家：7月29日股汇市收盘纵览

路透7月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月29日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周二收涨0.12%，报1,080.54点。

中国股市：沪综指连续第六日收升，短线累积涨幅已大盘中震荡加剧

香港股市：恒生指数收创逾三年半新高，地产股在财报出炉前走强

中国汇市：人民币即期收盘续刷新逾四个月新高，升值预期渐强

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拉美股市：拉美市场周二下跌，因投资者情绪谨慎，等待美国经济数据和货币政策决定。巴西指标股指Bovespa 下跌1.0%，报57,118.81点。

拉美汇市：拉美货币下滑，在美国公布关键数据和货币政策前投资人转趋谨慎

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南非股市：南非股市上涨，铁矿石和钢铁类股领涨，因预期中国经济前景好转或提振需求，推高金属价格。指标Top-40绩优股指数 涨0.68%至47,056点，综合指数 上涨0.61%，报52,242点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，在美联储政策会议前市况谨慎

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印度股汇市：休市，周三恢复交易。

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俄罗斯股市：指标股指 跌0.13%，报1,207.290点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.28%，报657.87点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.74%，至35.8045卢布；卢布兑欧元 跌0.63%，至48.0120卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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