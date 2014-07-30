金砖国家：7月29日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透7月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月29日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周二收涨0.12%，报1,080.54点。
中国股市：沪综指连续第六日收升，短线累积涨幅已大盘中震荡加剧
香港股市：恒生指数收创逾三年半新高，地产股在财报出炉前走强
中国汇市：人民币即期收盘续刷新逾四个月新高，升值预期渐强
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拉美股市：拉美市场周二下跌，因投资者情绪谨慎，等待美国经济数据和货币政策决定。巴西指标股指Bovespa 下跌1.0%，报57,118.81点。
拉美汇市：拉美货币下滑，在美国公布关键数据和货币政策前投资人转趋谨慎
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南非股市：南非股市上涨，铁矿石和钢铁类股领涨，因预期中国经济前景好转或提振需求，推高金属价格。指标Top-40绩优股指数 涨0.68%至47,056点，综合指数 上涨0.61%，报52,242点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，在美联储政策会议前市况谨慎
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印度股汇市：休市，周三恢复交易。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.13%，报1,207.290点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.28%，报657.87点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.74%，至35.8045卢布；卢布兑欧元 跌0.63%，至48.0120卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申