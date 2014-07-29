日韩经济指标预测--7月30日-8月6日****

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月28日当周 7月29日(二) 2300 韩国工业生产(较前月) 6月 +0.7% -2.7% (较上年同期) +0.8% -2.1% 服务业产出(较前月) -- +0.6% 2350 日本工业生产(较前月) 6月初值 -1.2% +0.7% 工业生产一个月预估 -- -0.7% 工业生产两个月预估 -- +1.5% 7月30日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 净买入1,161 外资购买日本股票(亿日圆) -- 净买入1,392 7月31日(四) 0130 日本加班工资 6月 -- +4.0% 0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- +13.7% 房屋开工(较上年同期) -11.5% -15.0% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.1% (较上年同期) +1.6% +1.7% 8月1日(五) 0000 韩国汇丰/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 48.4 0000 韩国出口(较上年同期) 7月初值 +4.7% +2.5% 进口(较上年同期) +3.1% +4.1% 贸易收支(亿美元) -- 顺差55.0 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.5 8月4日当周 8月3日(日) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,665.5 8月4日(一) 暂无重要经济数据公布 8月5日(二) 暂无重要经济数据公布 8月6日(三) 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- 持平 领先指标(较前月) -- -0.8 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,839 (完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)