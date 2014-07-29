更新版 1-美国个股：中国国家工商总局宣布对微软进行反垄断调查

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
国家工商总局称，检查人员提取了电脑、服务器中储存的内部沟通文件、邮件等大量电子数据，目前微软以部分主要待检查人员不在国内为由，使本次突击检查未完成全部检查内容。
声明称，自去年6月以来，微软被怀疑存在兼容性、捆绑销售以及文档认证方面的问题，违反了中国的反垄断法规。
中国个人电脑相关软件的图表： link.reuters.com/gam52w
微软表示，该公司在所有从事业务的市场都遵守当地法规。“我们在中国的业务实践也力争遵守中国的法律，”微软一位代表在电子邮件声明中说。
国家工商总局声明表示，此次对微软的突击检查源于收到其他公司的举报。不过声明未具体说明是哪些公司。
但此次调查颇显神秘，行业专家和法律界人士质疑称，如果说微软有违规问题，他们能违反什么法规呢？微软在中国的业务规模几乎可以忽略不计。
“有点讽刺的是，说他们在盗版活动猖獗的操作系统市场中搞垄断，就因为不再支持Windows XP系统那些基本上不付费的版本，”北京博达克咨询有限公司董事长邓肯(Duncan Clark)指的是微软在4月停止对使用13年之久的Windows XP操作系统提供支持。
有报导称，微软前首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)在2011年对员工表示，尽管中国的电脑销售量堪比美国，但由于盗版问题，微软从中国获得的营收还不及荷兰。
不过，也有一些法律界人士认为，虽然微软Windows操作系统和Office办公系统的盗版情况很普遍，但还是可以认为，该公司在中国享有垄断地位。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)