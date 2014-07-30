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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 08:08 BJT

日本数据：6月工业生产较前月下降3.3%，企业因库存堆积而减少生产

路透东京7月30日 - 日本经济产业省周三公布的数据显示，6月工业生产较前月下降3.3%，企业由于库存堆积而减少生产。但制造业者预计未来几个月生产将会增长。

路透调查访问的分析师原预测，6月工业生产较前月下降1.2%。5月为增长0.7%。

数据显示，日本制造商预计7月工业生产较前月上升2.5%，预测8月增长1.1%。

经济产业省下调对工业生产的评估，称趋势变弱。(完)

欲查看数据完整表格，请浏览经济产业省网站(here)

(编译 郑茵 审校 张若琪)
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