澳新经济指标预测--7月30日-8月6日****

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月28日当周 7月30日(三) 暂无重要数据公布 7月31日(四) 0130 澳洲建筑许可 6月 -2.0% +9.9% 0130 澳洲民间信贷 6月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0130 澳洲出口物价 第二季 -4.5% +3.6% 进口物价 -1.3% +3.2% 7月31日-8月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 48.90 8月1日(五) 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第二季 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.5% 8月4日当周 8月4日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- 持平 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -2.3% 网络招聘广告 -- +4.5% 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 -- -0.5% 澳洲零售销售(较前季) 第二季 -- +1.2% 8月4日-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 47.6 8月5日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 逆差19.11 商品/服务进口 -- -1.0% 商品/服务出口 -- -5.0% 0430 澳洲央行利率决议 8月 -- 2.5% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 -- 6.0% HLFS就业增长(较前季) -- +0.9% HLFS就业参与率 -- 69.3% 新西兰劳工成本指数(较上季) -- +0.3% (较上年同期) -- +1.6% 8月6日-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 52(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)