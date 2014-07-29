澳洲经济指标总览--7月30日

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 8月5日 商品及服务收支(亿澳元) 5月 逆差19.11 逆差7.8 出口(较前月) -5% -1% 进口(较前月) -1% +2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 8月4日 (较前月) 5月 -0.5% -0.1% 就业市场(经季节调整) 8月7日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +1.59 -0.51 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.38 +1.42 失业率 6.0% 5.9% 就业参与率 64.7% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 10月22日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.0% +2.9% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.9% +2.6% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.7% +2.7% 国际贸易价格指数 7月31日 进口物价(较前季) 第一季 +3.2% -0.6% 出口物价(较前季) +3.6% -0.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月2日 经常帐收支 第一季 赤字57 赤字117 商品与服务贸易收支 顺差35.91 顺差2.47 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月3日 (较前季) 第一季 +1.1% +0.8% (较上年同期) +3.5% +2.8% (完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)