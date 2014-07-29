中加关系：加拿大罕见地指责有中国黑客试图侵入政府网络

路透渥太华7月29日 - 加拿大政府周二罕见地直指有中国黑客攻击加国的一处关键计算机网络，对北京方面发出抗议。现在正是加国希望提高对华石油销量的时候，黑客事件的出现让两国关系变得有些紧张。

加国官员称，“一位技术非常高超、有中方支持的黑客”近期侵入了国家研究委员会的电脑系统。该委员会是政府的主要研究机构，与飞机和火车制造商Bombardier 等诸多大型公司有合作。

加拿大以前公布过其它黑客事件，但这次是第一次单独挑明有中国黑客侵入。

在美国和其它国家发生的各大黑客侵入公司电脑事件中，中国经常是被怀疑的对象之一。北京方面否认这些指控，称之没有根据。

加国外长John Baird的发言人Adam Hodge称，Baird周二与中国外长王毅会晤时，与之“充分坦诚地交换了彼此对”这件事情的看法。

“政府对此非常在意，我们正通过北京和渥太华的最高层处理这件事情，”Adam Hodge说。

加拿大政府资讯科技总监Corinne Charette称，不过研究委员会的电脑不在政府系统之内，作为预防性措施，它们被隔离出政府系统。

“我们没有证据显示，加拿大政府网络的数据被破解，”Charette在声明中称。

此外，研究委员会称正在建立一个新的安全网络，可能耗时一年。

中国驻加大使馆发言人杨云东称，北京没有参与网络攻击。