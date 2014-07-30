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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:05 BJT

《香港报摘》--经济日报7月30日

* 头版头条：

--中国官方公布，被外界称为“大老虎”的前中央政治局常委周永康“涉嫌严重违纪”，被中纪委立案审查。

* 其他：

--尽管政府辣招未撤，但香港楼价至今不跌反升，券商遂陆续改变看法，其中摩根士丹利的报告看好今、明两年楼市各升5%，吸引资金涌入新鸿基地产 等地产股。

--市场消息指出，万洲国际 公开发售部分获得54倍超额认购，冻资约436亿港元，为3月挂牌的保利文化 后冻资最多新股。

--因业绩逐年倒退而展开业务重组的渣打集团 再出现高层变动，现年仅约56岁、大中华区主席曾璟璇以追求个人新挑战为由，提早于周五（8月1日）退休，结束在渣打22年职业生涯。其长兄为前特首曾荫权。

--永利澳门 今年第二季现金经营溢利（EBITDA）按年增长5.8%至3.07亿美元；娱乐场业务收益增长4%至9.09亿美元，低于整体市场博彩收入5%的增幅。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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