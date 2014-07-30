《香港报摘》--经济日报7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条：
--中国官方公布，被外界称为“大老虎”的前中央政治局常委周永康“涉嫌严重违纪”，被中纪委立案审查。
* 其他：
--尽管政府辣招未撤，但香港楼价至今不跌反升，券商遂陆续改变看法，其中摩根士丹利的报告看好今、明两年楼市各升5%，吸引资金涌入新鸿基地产 等地产股。
--市场消息指出，万洲国际 公开发售部分获得54倍超额认购，冻资约436亿港元，为3月挂牌的保利文化 后冻资最多新股。
--因业绩逐年倒退而展开业务重组的渣打集团 再出现高层变动，现年仅约56岁、大中华区主席曾璟璇以追求个人新挑战为由，提早于周五（8月1日）退休，结束在渣打22年职业生涯。其长兄为前特首曾荫权。
--永利澳门 今年第二季现金经营溢利（EBITDA）按年增长5.8%至3.07亿美元；娱乐场业务收益增长4%至9.09亿美元，低于整体市场博彩收入5%的增幅。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申