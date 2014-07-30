《中国报摘》--中国证券报7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 头版头条:
--中国中共中央政治局召开会议，会议分析研究了上半年经济形势和下半年经济工作，指出下半年将保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。
* 其他:
--记者获悉，在去年发布《中华人民共和国和蒙古国战略伙伴关系中长期发展纲要》基础上，今年中蒙双方合作将现新进展，能源和环保成为重点领域。
--浙江省温州市和河北省石家庄市分别宣布，放开住房限购政策。
--中信证券 总经理程博明表示，中信证券是否并购应考虑业务发展需要，不能为了外在指标扩张、为了收购而收购；公司财务总监葛小波并表示，中信证券在互联网金融领域已有所准备，正与一些互联网企业寻求合作。
--上海国际能源交易中心消息，原油期货上市筹备再获进展，其交割、检验的国际化标准体系基本建立，相关规则不久将向全球市场征求意见。
--工商银行 与申银万国证券签订《全面业务合作框架协议》，旨在通过各自核心优势业务的互补，形成协同效应，共同服务广大的境内外机构客户、私人银行客户和企业客户。
--记者从中石化集团获悉，欲进行混合所有制改革的中国石化销售有限公司与润泰集团签订业务合作框架协议，双方将进行联合采购、探索电子商务与O2O(线上与线下联动)等业务合作。润泰集团还表示，对中石化销售公司改革重组和增资扩股项目高度关注，将积极参与。
--中创信测 公告，公司拟8.60元人民币/股的价格，向北京信威通信的股东发行约26.14亿股，购买其持有的北京信威95.61%股权，交易总价约224.8亿元；同时，公司拟以不低于7.74元/股定向增发，募集配套资金不超过40亿元。
--北京市周二挂牌竞价截止的两宗住宅地块，终因无人报价而流标。中原地产市场研究部数据显示，北京市上一次出现住宅用地流标还要追溯到2011年4月。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申