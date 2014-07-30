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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 08:13 BJT

韩国热股：现代重工盘初重挫13%，因第二季遭遇亏损

路透首尔7月30日 - 全球最大造船商--韩国现代重工 股价周三盘初最多重挫13%，此前该公司公布第二季营业亏损1.1万亿韩元(10.7亿美元)。

现代重工在周二收盘后发布的声明中称，主要建造项目的延迟和成本上涨，加之韩元升值，导致了4-6月当季出现亏损。

现代重工股价表现不及大盘指数 的上涨0.1%。(完)
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