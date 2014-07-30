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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:22 BJT

《全球汇市》美元指数接近六个月高位，等待美国GDP和美联储决议

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3409 1.3409 +0.00 -2.44 1.3745

美元/日圆 102.10 102.11 -0.01 -3.04 105.30

欧元/日圆 136.91 136.92 -0.01 -5.40 144.73

美元/瑞郎 0.9066 0.9069 -0.03 +1.55 0.8928

英镑/美元 1.6945 1.6943 +0.01 +2.35 1.6556

美元/加元 1.0849 1.0850 -0.01 +2.16 1.0620

澳元/美元 0.9378 0.9382 -0.04 +5.22 0.8913

新西兰元/美元 0.8504 0.8500 +0.05 +3.63 0.8206

澳元/日圆 95.750 95.800 -0.05 +2.02 93.850

新西兰元/日圆 86.830 86.820 +0.01 +0.49 86.410

英镑/日圆 173.01 173.00 +0.01 -0.76 174.33

澳元/新西兰元 1.1026 1.1030 -0.04 +1.64 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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