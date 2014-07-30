汽车产业：大众有望取代丰田成为全球销量最高的汽车商

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
大众去年在中国共出售了327万辆汽车。该公司正计划与其中国合资伙伴，在2014年至2018年共投资182亿欧元(244亿美元)，在中国建立新厂和生产新车型。
丰田在中国市场的份额远低于大众，年销售量约为100万辆，公司计划最终实现销售量翻番，但尚未给出时间表。
丰田已经暂时冻结建立新厂直至2016年左右，且社长丰田章男曾强调，公司聚焦于生产更好的汽车而不是追求销售量。
“即便丰田很快就潜在投资作出决定，那也要等到2017年左右，这些工厂才能开始运转，”Nakanishi Research Institute执行长兼汽车分析师中西孝树表示。
中西孝树预计丰田将在不久的将来宣布新厂投资计划。根据分析师和媒体报导，丰田可能会在墨西哥设立一座新工厂。
尽管大众不断扩张，但盈利能力仍然是一个问题，其同名品牌2013年利润率为2.9%，而丰田的汽车部门以及现代汽车 同期利润率分别为8.8%和9%。大众的多数汽车在德国本土市场生产，而德国工人去年争取到大幅加薪。(完) (编译 白云/王兴亚；审校 李婷仪/许娜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申