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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:45 BJT

汽车产业：大众有望取代丰田成为全球销量最高的汽车商

大众去年在中国共出售了327万辆汽车。该公司正计划与其中国合资伙伴，在2014年至2018年共投资182亿欧元(244亿美元)，在中国建立新厂和生产新车型。

丰田在中国市场的份额远低于大众，年销售量约为100万辆，公司计划最终实现销售量翻番，但尚未给出时间表。

丰田已经暂时冻结建立新厂直至2016年左右，且社长丰田章男曾强调，公司聚焦于生产更好的汽车而不是追求销售量。

“即便丰田很快就潜在投资作出决定，那也要等到2017年左右，这些工厂才能开始运转，”Nakanishi Research Institute执行长兼汽车分析师中西孝树表示。

中西孝树预计丰田将在不久的将来宣布新厂投资计划。根据分析师和媒体报导，丰田可能会在墨西哥设立一座新工厂。

尽管大众不断扩张，但盈利能力仍然是一个问题，其同名品牌2013年利润率为2.9%，而丰田的汽车部门以及现代汽车 同期利润率分别为8.8%和9%。大众的多数汽车在德国本土市场生产，而德国工人去年争取到大幅加薪。(完) (编译 白云/王兴亚；审校 李婷仪/许娜)
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