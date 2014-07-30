《分析师观点》中国经济要稳住，宽松会继续政策不会收

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京7月30日 - 中国社科院教授刘煜辉针对周永康事件和政治局中期定调的九点判断，全文如下：
是一份胜利宣言，还是一份新的宣战书？只有节点，没有终点，还有高潮？所以经济要稳住。宽松会继续，政策不会收，央行和中央的表趋势倾向扩张，资金供给向上。
依法治国中线效果指向“节制资本、节制权贵”，（资金）需求会内生收敛。明确了“慢撒气”的方式：不会靠外力挤压（紧缩政策、或周期性的市场力量的集中释放），而靠政治建设所产生的内生收敛。
宽松可以理解为：做手术（解决问题）要在购买医疗保险的状态下进行，摆脱硬着陆预期成为短期主流意见。
利率向下力量在中线呈逐步聚集的态势（难出现急速跳跃性的变化），不确定性在下降。所以“先债牛市，再股票”的场景出现的概率不大。概率更大的是债慢牛，股票正在经历“以预期切换引导”的估值修复。
应该重新审视金融股的估值。感觉有可能经历阴阳两界的估值切换。有点类似于欧洲2012-2013年场景。2012年7月，德拉吉 “不惜一切代价保卫欧元区”。以欧洲央行无限印钞权为保证，遏制了国债收益率这一风险传导链条核心的上升趋势，从而成为了欧债危机的转折点，并开启了股市上涨。
比较确切说法叫估值频道切换。一个将死之人，转为一个虚弱的正常人，未来能否强健尚无可知，但阴间估值转向阳间估值。
当然，中国和欧洲所处的时机和处境有所差别，中国央行尚处于“犹抱琵笆”的状态， 过程不会那么猛烈，但最终性质可能都一样。
研究者最容易犯的错误可能是，过于纠结于经济指标和政策剂量的大小，比方说量宽做了多少规模，能起多大作用。老实讲这些对于“处于预期和估值频道变换之中”的投资都没有价值。反危机政策精髓在于给出某种预期，让市场自有机制保持正常，而不出现负向反馈。现阶段预期的裂变是最重要的，其他都不重要。（完） (整理 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申