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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 08:28 BJT

国际油市：美国原油期货反弹至101美元之上，因原油库存降幅超预期

美国石油协会(API)周二数据显示，7月25日止的一周，美国原油库存减少440万桶，分析师预估为减少150万桶。

美国能源资料协会(EIA)周三将公布官方库存数据。

CVR Refining位于美国堪萨斯州一座炼厂周二因着火关闭。该厂每日产能为11.5万桶，是西德克萨斯中质油主要大用户。

美国总统奥巴马周二加大对俄罗斯经济制裁力度，但他驳斥了美俄关系日益冷淡是新冷战起点的说法。

美国7月就业增长料攒足动力，助推经济在年内余下时间增长。路透调查显示，本月非农就业岗位料增加23.3万个。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/李婷仪 审校 郑茵/张涛)
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