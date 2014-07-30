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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:29 BJT

《香港报摘》--信报7月30日

* 头版头条：

--原中共中央政治局常委、中央政法委书记周永康涉贪腐案盛传两年多，案件正式“浮出水面”，成为中共过去数十年来首名因违纪被查的前正国级领导人，破除“刑不上常委”的说法。

* 其他：

--电脑动画电影制作商意马国际 大股东兼主席梁伯韬出售公司约20.95%股权予中国内地泛亚有色金属交易所董事长单九良，每股交易作价0.26港元，较周二收市价有43%溢价，总代价5.43亿港元。

--市场消息指出，中国汽车销售服务商润东汽车周四起招股，招股价每股3.58-3.98港元，集资9-10亿港元，预计8月12日上市。

--欧舒丹 截至6月底止财年首三个月销售净额2.34亿欧元，按年增加6%；同店销售增长加快至6.2%，去年同期则为0.8%。

--停牌逾两年的婴儿用品股博士蛙 发言人表示，公司目前已完成特别调查委员会的法证调查，仅剩下三个年度的业绩需要审核，将争取在短期内复牌。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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