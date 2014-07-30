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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:33 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月30日

*工商时报：

--寿险业7月台股部位可能创新高。据保发中心最新统计显示，到5月底寿险投资台股的总市值已达1兆1,932亿台币，估计单月加码200多亿台币，6月台股虽上攻到近9,400点，但因有半年报因素，不少寿险公司先出脱台股，在7月初又纷纷大幅加码补回，以维持一定现金股利，因此业者表示，7月台股部位可能破1.2兆(万亿)台币。

--大众银 公告董事会已决议3.5亿美元的私募海外可转换金融债券的定价，基准价订为每股9.7台币，转换溢价率111%，转换价格为每股10.77台币。据悉，大众银私募基金大股东凯雷 可望全数认购，且未来私募可转债如执行转换，凯雷对大众银股权将由目前的二成多增至四成。

--金管会主委曾铭宗表示，8月就会开放几家寿险公司〞试点〞推动保单转换，即保户旧有寿险保单可以转换为年金险、长期照护险、健康险等，让保户活着时就能运用相关资金，以因应老年化社会需求。

--陆银向台湾金融业筹组联贷案出现首例，台湾成为境外金融业筹资天堂之后，现在连大陆银行都来台筹资，据金融圈人士透露，去年被富邦金 合并的华一银行近来已委任台湾银行为管理银行，来台筹组2亿美元的联贷案以取得放款资金，这也是首度有大陆背景的银行来台融资。

*经济日报：

--台股 昨日在9,400点关卡前多空激战，外资现货买超79.7亿台币，创7月3日以来最大量，但在台指期布下3,000口空单，台指期成交量暴增至逾12万口，台股整体成交值则扩大到1,329亿台币，三讯号显现台股筹码大换手。

--金管会主委曾铭宗昨日首度对银行打亚洲盃，开出三大条件，包括：具备产品开发能力、海外营收占比须超过三成以及分支机构可遍布亚洲。

--寿险公会理事长许舒博透露，对台政策具有决策影响力的大陆全国政协主席俞正声，对两岸金融准入开放与服贸协议脱勾的倡议，已做出正面回应，最快9月即有机会突破。

--马英九总统昨日出席〞4G大未来〞高峰会时表示，全力冲刺台湾第四代行动通讯(4G)建设，目标将原订2017年达成全台4G用户1,000万、4G网路覆盖达90%的目标，提前在2016年5月他卸任前做到。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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