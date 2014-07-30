《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
*工商时报：
--寿险业7月台股部位可能创新高。据保发中心最新统计显示，到5月底寿险投资台股的总市值已达1兆1,932亿台币，估计单月加码200多亿台币，6月台股虽上攻到近9,400点，但因有半年报因素，不少寿险公司先出脱台股，在7月初又纷纷大幅加码补回，以维持一定现金股利，因此业者表示，7月台股部位可能破1.2兆(万亿)台币。
--大众银 公告董事会已决议3.5亿美元的私募海外可转换金融债券的定价，基准价订为每股9.7台币，转换溢价率111%，转换价格为每股10.77台币。据悉，大众银私募基金大股东凯雷 可望全数认购，且未来私募可转债如执行转换，凯雷对大众银股权将由目前的二成多增至四成。
--金管会主委曾铭宗表示，8月就会开放几家寿险公司〞试点〞推动保单转换，即保户旧有寿险保单可以转换为年金险、长期照护险、健康险等，让保户活着时就能运用相关资金，以因应老年化社会需求。
--陆银向台湾金融业筹组联贷案出现首例，台湾成为境外金融业筹资天堂之后，现在连大陆银行都来台筹资，据金融圈人士透露，去年被富邦金 合并的华一银行近来已委任台湾银行为管理银行，来台筹组2亿美元的联贷案以取得放款资金，这也是首度有大陆背景的银行来台融资。
*经济日报：
--台股 昨日在9,400点关卡前多空激战，外资现货买超79.7亿台币，创7月3日以来最大量，但在台指期布下3,000口空单，台指期成交量暴增至逾12万口，台股整体成交值则扩大到1,329亿台币，三讯号显现台股筹码大换手。
--金管会主委曾铭宗昨日首度对银行打亚洲盃，开出三大条件，包括：具备产品开发能力、海外营收占比须超过三成以及分支机构可遍布亚洲。
--寿险公会理事长许舒博透露，对台政策具有决策影响力的大陆全国政协主席俞正声，对两岸金融准入开放与服贸协议脱勾的倡议，已做出正面回应，最快9月即有机会突破。
--马英九总统昨日出席〞4G大未来〞高峰会时表示，全力冲刺台湾第四代行动通讯(4G)建设，目标将原订2017年达成全台4G用户1,000万、4G网路覆盖达90%的目标，提前在2016年5月他卸任前做到。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申