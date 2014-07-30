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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:28 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月30日-8月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月30日(三)

华盛顿--美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定。

孟买--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)在印度工业联合会发起的美印经济与商业关系活动上讲话(0650)。

7月31日(四)

日本神户--日本央行审议委员木内登英对当地商界领袖发表讲话。

8月1日(五)

东京--日本央行总裁黑田东彦在一个研讨会上发表讲话(0330)。

8月4日(一)

暂无重要经济事件公布。

8月5日(二)

悉尼--澳洲央行举行利率会议。

8月6日(三)

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(至8月7日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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