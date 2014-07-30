《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港7月30日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7498港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低70.48点，或0.42%，报16,912.11点。因联合包裹(优比速,UPS)财测 疲弱打压市场人气和压低运输类股。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.650 -1.55 17852 13.845 0.18 中国铝业 12.220 3.21 154125 3.788 0.48 中国移动 54.890 -0.05 259736 85.077 -0.44 中国人寿 44.220 1.47 64836 22.846 -0.23 中石油 132.930 -3.54 61317 10.302 -1.32 中石化 97.450 -0.74 36096 7.552 -0.63 汇丰控股 <HSBC.K 53.890 0.43 1959995 83.527 0.39 中电信 56.040 1.61 25124 4.343 0.07 中国联通 17.430 1.69 108010 13.508 -0.82 兖州煤业 8.380 -2.22 38017 6.494 0.53 华能国际 48.610 0.14 16634 9.418 1.27 南方航空 16.840 1.02 8228 2.610 -1.13 东方航空 15.760 -1.87 6211 2.443 -2.29 中芯国际 4.690 -0.64 7692 0.727 -1.77（完）
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申