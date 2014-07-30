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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月30日

路透香港7月30日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较。(1美元=7.7498港元      
 )
                                                                                           
 美股道琼工业指数      周二收低70.48点，或0.42%，报16,912.11点。因联合包裹(优比速,UPS)财测
 疲弱打压市场人气和压低运输类股。            
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       178.650   -1.55      17852            13.845       0.18
 中国铝业                      12.220    3.21     154125             3.788       0.48
 中国移动                      54.890   -0.05     259736            85.077      -0.44
 中国人寿                      44.220    1.47      64836            22.846      -0.23
 中石油                       132.930   -3.54      61317            10.302      -1.32
 中石化                        97.450   -0.74      36096             7.552      -0.63
 汇丰控股            <HSBC.K   53.890    0.43    1959995            83.527       0.39
 中电信                        56.040    1.61      25124             4.343       0.07
 中国联通                      17.430    1.69     108010            13.508      -0.82
 兖州煤业                       8.380   -2.22      38017             6.494       0.53
 华能国际                      48.610    0.14      16634             9.418       1.27
 南方航空                      16.840    1.02       8228             2.610      -1.13
 东方航空                      15.760   -1.87       6211             2.443      -2.29
 中芯国际                       4.690   -0.64       7692             0.727      -1.77（完）
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