路透调查：美国上周原油库存料下降，但油品库存或增加

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透7月29日 - 路透对九名分析师的调查结果周二显示，7月25日止当周美国商业原油库存料下降；但油品库存可能增加。
分析师平均预估上周美国原油库存减少150万桶。
“炼厂产能利用率相当高，且美国进口原油应继续偏低，使原油库存再度减少，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。
分析师估计上周馏分油库存增加150万桶；汽油库存增加130万桶。
调查预计，炼厂产能利用率自前一周的93.8%下降0.1个百分点。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国最近一周原油库存减少440万桶，美国原油期货合约交割地--库欣的库存下降91.4万桶；汽油库存增加6万桶，馏分油库存增加54.7万桶；原油日进口量则减33.7万桶至740万桶。
能源资料协会(EIA)库存数据将于周三1430GMT公布。
政府上周公布的数据显示，即便炼厂削减产出，美国原油库存在7月18日止当周降幅超过预期，但汽油和馏分油库存合计上升500万桶，令需求存疑。 (完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申