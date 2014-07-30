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市场报道 | 2014年 7月 30日 星期三 08:39 BJT

路透调查：美国上周原油库存料下降，但油品库存或增加

路透7月29日 - 路透对九名分析师的调查结果周二显示，7月25日止当周美国商业原油库存料下降；但油品库存可能增加。

分析师平均预估上周美国原油库存减少150万桶。

“炼厂产能利用率相当高，且美国进口原油应继续偏低，使原油库存再度减少，”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示。

分析师估计上周馏分油库存增加150万桶；汽油库存增加130万桶。

调查预计，炼厂产能利用率自前一周的93.8%下降0.1个百分点。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，美国最近一周原油库存减少440万桶，美国原油期货合约交割地--库欣的库存下降91.4万桶；汽油库存增加6万桶，馏分油库存增加54.7万桶；原油日进口量则减33.7万桶至740万桶。

能源资料协会(EIA)库存数据将于周三1430GMT公布。

政府上周公布的数据显示，即便炼厂削减产出，美国原油库存在7月18日止当周降幅超过预期，但汽油和馏分油库存合计上升500万桶，令需求存疑。 (完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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