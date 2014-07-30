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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:47 BJT

中国个股：中创信测拟发股收购北京信威，交易总价近225亿元

路透上海7月30日 - 中国通信大佬王靖旗下北京信威通信技术有限公司借壳上市一事再进一步；中创信测 周三公告称，拟向北京信威股东发行股份，收购其所持北京信威股份，交易总价约224.8亿元人民币，同时中创信测拟非公开发行募集不超过40亿元。

刊登在上海证券交易所的公告称，公司将向北京信威57名股东发行约26.14亿股股份，每股8.60元，收购其所持95.61%股权；同时，非公开发行拟以不低于7.74元/股向不超过10名符合条件的特定投资者发行募集资金。

公司表示，本次收购完成后，北京信威董事长王靖将持有上市公司约10.11亿股股份，占发行后总股本的36.72%，为上市公司控股股东，将导致上市公司控制权发生变化，而王靖及其一致行动人将合计持有上市公司12.09亿股股份，占发行后总股本的43.90%。

中创信测去年9月份曾公告该事宜，当时公布的资产注入价值为269亿元。

公告并称，业绩补偿方面，王靖及其一致行动人承诺，2013年7月至12月、2014年度、2015年度、2016年度北京信威的净利润将分别不低于729万元、20亿元、22.5亿元和27.3亿元。

本次收购后，北京信威成为上市公司控股子公司。上市公司的主营业务将在原有通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务基础上，转变为基于McWiLL技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备等。

此前资料还显示，王靖亦是香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)董事长。HKND此前与尼加拉瓜政府达成了尼加拉瓜运河排他性商业协议。根据协议，HKND集团拥有独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。项目的整体投资将达400亿美元，将挑战巴拿马运河在中美洲地区的航运垄断地位。

中创信测周二收报24.61元，过去一个月涨逾35%。(完)

浏览具体详情，可点击上证所公告 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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