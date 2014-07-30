中国个股：中创信测拟发股收购北京信威，交易总价近225亿元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海7月30日 - 中国通信大佬王靖旗下北京信威通信技术有限公司借壳上市一事再进一步；中创信测 周三公告称，拟向北京信威股东发行股份，收购其所持北京信威股份，交易总价约224.8亿元人民币，同时中创信测拟非公开发行募集不超过40亿元。
刊登在上海证券交易所的公告称，公司将向北京信威57名股东发行约26.14亿股股份，每股8.60元，收购其所持95.61%股权；同时，非公开发行拟以不低于7.74元/股向不超过10名符合条件的特定投资者发行募集资金。
公司表示，本次收购完成后，北京信威董事长王靖将持有上市公司约10.11亿股股份，占发行后总股本的36.72%，为上市公司控股股东，将导致上市公司控制权发生变化，而王靖及其一致行动人将合计持有上市公司12.09亿股股份，占发行后总股本的43.90%。
中创信测去年9月份曾公告该事宜，当时公布的资产注入价值为269亿元。
公告并称，业绩补偿方面，王靖及其一致行动人承诺，2013年7月至12月、2014年度、2015年度、2016年度北京信威的净利润将分别不低于729万元、20亿元、22.5亿元和27.3亿元。
本次收购后，北京信威成为上市公司控股子公司。上市公司的主营业务将在原有通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务基础上，转变为基于McWiLL技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备等。
此前资料还显示，王靖亦是香港尼加拉瓜运河开发投资有限公司(HKND)董事长。HKND此前与尼加拉瓜政府达成了尼加拉瓜运河排他性商业协议。根据协议，HKND集团拥有独家规划、设计及运营并管理尼加拉瓜运河和其他潜在项目的权益。项目的整体投资将达400亿美元，将挑战巴拿马运河在中美洲地区的航运垄断地位。
中创信测周二收报24.61元，过去一个月涨逾35%。(完)
浏览具体详情，可点击上证所公告 here (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申