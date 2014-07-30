全球金市：金价徘徊于1,300美元下方，观望美联储决议及经济数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美联储今日稍晚将在两天政策会议后公布声明，市场将寻找美联储何时升息的线索
近期强劲的经济数据促使许多人士认为，美联储可能比预期中更早升息。高利率将促使投资者撤回在黄金等不产生利息的资产中的投资。
投资者在本周美国重大经济数据公布前也不愿大举建仓，数据包括周三将公布的美国国内生产总值(GDP)和周五将公布的非农就业数据。
市场还在关注中东和乌克兰地缘政治动态。
欧盟及美国周二宣布对俄罗斯的进一步制裁措施，目标为能源、银行及军工行业，此为西方国家因俄罗斯支持乌克兰东部反叛份子而实施的最严厉制裁。
以色列周二摧毁了加沙地带唯一的发电厂以及其他数十个目标，埃及调停者准备了修改后的停火建议。
伦敦黄金定盘价运营者周二称，寻找新定价体系管理者的过程将从8月底持续一个月，新体系将自2014年底运作。(完)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申