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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:59 BJT

全球金市：金价徘徊于1,300美元下方，观望美联储决议及经济数据

美联储今日稍晚将在两天政策会议后公布声明，市场将寻找美联储何时升息的线索

近期强劲的经济数据促使许多人士认为，美联储可能比预期中更早升息。高利率将促使投资者撤回在黄金等不产生利息的资产中的投资。

投资者在本周美国重大经济数据公布前也不愿大举建仓，数据包括周三将公布的美国国内生产总值(GDP)和周五将公布的非农就业数据。

市场还在关注中东和乌克兰地缘政治动态。

欧盟及美国周二宣布对俄罗斯的进一步制裁措施，目标为能源、银行及军工行业，此为西方国家因俄罗斯支持乌克兰东部反叛份子而实施的最严厉制裁。

以色列周二摧毁了加沙地带唯一的发电厂以及其他数十个目标，埃及调停者准备了修改后的停火建议。

伦敦黄金定盘价运营者周二称，寻找新定价体系管理者的过程将从8月底持续一个月，新体系将自2014年底运作。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/石冠兰 审校 杜明霞/李婷仪)
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