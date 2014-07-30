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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:25 BJT

中国汽车：电动汽车集中式充换电2020年前免收基本电费--发改委

路透北京7月30日 - 中国国家发展和改革委员会周三下发通知，确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策，对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，并且2020年前免收基本电费。

此举是为贯彻落实国务院办公厅《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，利用价格杠杆促进电动汽车推广应用。

通知明确指出，居民家庭住宅、住宅小区等充电设施用电，执行居民电价。电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本。

通知提出，要按照确保电动汽车使用成本明显低于燃油（或燃气）汽车使用成本原则，合理制定充换电服务费。在充换电设施经营企业向用户收取的电费、充换电服务费这两项收费中，电费按照国家规定的电价政策执行，充换电服务费由地方按照“有倾斜、有优惠”原则实行政府指导价管理。

2020年前，各地要通过财政补贴、无偿划拨充换电设施建设场所等方式，积极降低运营成本，合理制定充换电服务费，让消费者得到更多实惠，增强电动汽车竞争力。今后，根据市场发展情况，充换电服务费逐步通过市场竞争形成。

　　通知还强调，将电动汽车充换电设施配套电网改造成本纳入电网企业输配电价，电网企业不得收取接网费用，减轻电动汽车用户负担。

中国正采取积极政策措施支持电动汽车发展，以缓解能源和环境压力，优惠电价将有利于降低电动汽车使用成本，以鼓励消费者购买使用电动汽车、促进电动汽车推广应用。（完）

参看详情，请点选发改委网站：here (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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