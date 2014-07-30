中国期货：原油期货检验规则即将向全球征求意见

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海7月30日 - 未来中国原油期货的交易平台--上海国际能源交易中心已制定了原油期货检验细则，即将向全球市场征求意见。这将是全球原油衍生品市场中的首个中国标准。
据能源交易中心新闻稿，在原油期货交割业务方面，由于涉及境外机构参与以及采用期货保税交割模式，能源中心在总结分析现货进口原油装卸、检验计量等实践经验的基础上，制定了符合国际通行惯例、高效、安全、便利的原油期货检验细则。
新闻稿称，能源中心近日举行相关研讨会，中石油、中石化、中化等大型商业原油保税仓库以及管道公司、原油码头、石油贸易企业、质检机构等参会。会议进一步厘清了原油期货交割业务流程与环节，完善优化原油期货交割制度，树立原油期货交割业务的“中国标准”。
新闻稿透露，能源中心标准仓单系统日前已经完成设计并上线测试。各与会机构通过标准仓单系统，分别扮演国内外客户、会员、交割仓库、海关、交易所等不同角色，就期货交割相关业务流程进行了现场模拟操作。
新闻稿指出，上海国际能源交易中心正按照“国际平台、净价交易、保税交割”的基本设计框架，推进做好原油期货上市的各项准备工作。
中国证监会副主席姜洋5月底曾表示，将推进国际化原油期货市场建设，争取年内推出原油期货。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申