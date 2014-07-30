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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:55 BJT

中国期货：原油期货检验规则即将向全球征求意见

路透上海7月30日 - 未来中国原油期货的交易平台--上海国际能源交易中心已制定了原油期货检验细则，即将向全球市场征求意见。这将是全球原油衍生品市场中的首个中国标准。

据能源交易中心新闻稿，在原油期货交割业务方面，由于涉及境外机构参与以及采用期货保税交割模式，能源中心在总结分析现货进口原油装卸、检验计量等实践经验的基础上，制定了符合国际通行惯例、高效、安全、便利的原油期货检验细则。

新闻稿称，能源中心近日举行相关研讨会，中石油、中石化、中化等大型商业原油保税仓库以及管道公司、原油码头、石油贸易企业、质检机构等参会。会议进一步厘清了原油期货交割业务流程与环节，完善优化原油期货交割制度，树立原油期货交割业务的“中国标准”。

新闻稿透露，能源中心标准仓单系统日前已经完成设计并上线测试。各与会机构通过标准仓单系统，分别扮演国内外客户、会员、交割仓库、海关、交易所等不同角色，就期货交割相关业务流程进行了现场模拟操作。

新闻稿指出，上海国际能源交易中心正按照“国际平台、净价交易、保税交割”的基本设计框架，推进做好原油期货上市的各项准备工作。

中国证监会副主席姜洋5月底曾表示，将推进国际化原油期货市场建设，争取年内推出原油期货。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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