中国房地产：北京时隔39个月再现住宅用地流标，土地开始价值回归--报载

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京7月30日 - 中国楼市低迷已蔓延到了一线城市的土地市场，北京市总价77亿元人民币的两宗住宅地块因无人报价而流标，为时隔39个月后再现此景，暗示北京土地进入价值回归的调整过程。
中国证券报周三报导，这两宗住宅用地挂牌竞价截止日期为7月29日，起始价格分别达到31.45亿元和46亿元。
根据北京市土地整理储备中心的信息，这两宗地块分别为朝阳区孙河乡土地储备项目K地块二类居住用地，孙河乡土地储备项目BCDE地块二类居住、住宅混合公建、社区配套服务设施、中小学合校用地。
报导援引中原地产市场研究部数据显示，北京市上一次出现住宅用地流标还要追溯到2011年4月的顺义仁和镇梅沟营村两宗住宅用地。
“流标的最主要原因是起价过高。”中原地产分析师张大伟表示，这两宗地块的底价已经接近该区域内此前的中粮地王价格。
此外，2012年以来，该区域内已经成交五宗地块，加上目前的两宗挂牌地块，合计供应的建筑面积达到58.9万平方米，可以提供3,000套高端物业，这使得区域内供应量充足。
值得注意的是，当前房企拿地策略已经出现明显改变。张大伟认为，二季度以来，房企拿地更加务实，对土地的定价回归理性。
北京市长王安顺之前曾在北京上半年经济形势分析会上表示，北京不会轻易放松限购等措施，否则会削弱结构调整的动力，影响城市可持续发展。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申