港报社评：打虎不手软，反腐靠制度--信报7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
酝酿多时又牵连甚广的周永康案，终于有一个比较明确的说法。新华社发布消息指出，监于前政治局常委周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定对其立案审查。简言之，周永康正式沦为另一个「苍蝇老虎一起打」的反腐对象，同时此案亦突破了「刑不上常委」的中国政坛潜规则。
习近平上台以来，三番四次宣示，不反贪防腐，必亡党亡国。为了配合救党救国的上谕，中纪委书记王岐山不负所托，打老虎拍苍蝇卓然有成，大大小小的贪官污吏抓得满箩满筐。如今再加上一个权位最高的周永康，老虎可谓愈打愈大只，反贪腐可谓毫不手软。
尽管如此，人们不禁仍然要问，说了三年三年又三年的官员财产公示制呢？假如没有制度化的防腐政策及反贪条例，富有中国特色的打老虎总容易让人视为蘸上权力斗争的色彩。就以周永康案为例，由于新华社的报道没有明确指出其所犯何罪，惹来分析家猜测事件涉及政治因素恐甚于经济问题。
官员财产公示制是防止舞弊的办法之一，世界各地普遍奉行而且证实有效，然而内地不但迟迟未采纳，反而有要求官员公示财产的民众被关押起来，也有部分官方媒体唱反调，认为有关制度不符中国国情，一旦实施将引起动乱。
纵使国家领导人日后最终决定推出官员申报利益的阳光政策，舆论监察亦是必不可少的，否则相关制度仍将形同虚设。
周永康案既展现中央强力反贪打虎的决心，也反映在权力不受制约之下，腐败官员联群结帮无法无天所造成的骇世祸害，足见制度化的反贪防腐才是救党救国之道。(A02)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申