中国金融：阿里巴巴金融等电商平台贷款业务接入央行征信系统--报载

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透上海7月30日 - 中国上海证券报周三报导称，从央行征信中心相关人士处了解到，以阿里巴巴金融为代表的电商平台贷款业务，由于其背后运营实体是小额贷款公司，目前已按照小贷公司的接入思路，实现与央行征信系统的接入。
报导并称，包括阿里巴巴小贷在内的小额贷款公司信贷合同信息和贷后还款信息，均已经或正在被接入央行征信系统，而P2P(点对点)网贷平台业务，未来在政策允许的情况下，也将与央行的征信系统进行对接，且技术上并不存在障碍。
公司网站信息显示，阿里巴巴金融承担阿里巴巴集团IPO-BABA.N为小微企业和网商个人创业者提供互联网化、批量化、数据化金融服务的使命。
6月中国央行发布的年报称，2013年是互联网金融得到迅猛发展的一年，其中P2P网络借贷行业规模不断扩大，全国范围内活跃的P2P借贷平台已超过350家，累计交易额超过600亿元人民币。非P2P的网络小额贷款行业也在不断发展。截至年末，阿里巴巴金融旗下三家小额贷款公司累计发放贷款已达1,500亿元，累计客户数超过65万家，贷款余额超过125亿元，整体不良贷款率约为1.12%。
报导还援引央行征信中心副主任王晓蕾表示，按照《征信业管理条例》的规定，只要是放贷机构或从事放贷业务的机构，都应该接入央行征信系统，并不是只有放贷金融机构才能接入。因此，只要主管部门认定P2P属于放贷机构，将P2P机构接入征信系统是央行征信中心的法律责任。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。