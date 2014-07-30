港报社评：中央严办周老虎，反腐路仍漫长--经济日报7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
中央昨立案调查前政治局常委周永康，打破刑不上常委的潜规则。中央更将周的党羽一窝端，以震慑官场、挽民众对中共的信心。惟政争之疑仍挥之不去，凸显制度反腐实不容回避。 过去的大案主要都是针对高官个人及有限数量个别亲信，但周案牵连极广，与周有关的四川帮、石油帮以至政法系统，中央都要一查到底，已有近300人被查或被捕，将周及其王国连根拔起。 习近平以空前重拳严办周案，固然是要震慑官场，彰示中央反腐动真格，警告贪官莫以为官位高、后台硬，就任意妄为。惟更关键的，应是习近平对贪腐问题有极大危机感。 有传习近平在2012年中准备接任中共总书记时，曾在党内表明若不能在3年内收复民心，中共有可能在10年内亡党，反映他深知反腐必须尽快做出重大成绩，才能缓减民众对中共腐败的强烈不满，续保中共执政地位。 惟打下周永康此大老虎，民众虽叫好，但仍未免怀疑此仅是中共权斗的副产品。此因中共反腐仍流于政治运动，民众担忧一轮运动过后，又会重蹈过去覆辙，贪腐卷土重来且更趋严重。 故中央拿下周永康虽是反腐里程碑，惟要真正赢取民众对中央，以至中共执政的信心，除要敢于打大老虎，更要从制度着手，建立官员干部不敢贪、不想贪、不愿贪的机制。 中央查办周永康固是反腐重要一步，但仅是漫漫长路的一步，还要再大步建立完善的反贪机制，如此才有望治理深入骨髓的官场腐败，令中国走上政治清明、社会安稳的大道。(A12)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申