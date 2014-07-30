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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:16 BJT

香港个股：信义光能配售新股集资近8亿港元，以发展太阳能电场项目

路透香港7月30日 - 中国太阳能玻璃生产商--信义光能控股有限公司 周三称，计划配售新股集资近8亿港元，作为太阳能电场项目的资本开支及一般营运资金。

这家正致力扩展太阳能发电的公司上月曾经尝试在市场配售4亿新股集资高至8.84亿港元，惟因市况而决定不会进行。

信义光能今早在联交所一份声明中称，这次透过花旗 以先旧后新方式，按每股2.07港元配售3.8亿股新股，集资7.87亿港元。配售价较周二收市价折让5%。

据路透获得的销售文件显示，信义光能于周二收市后寻求以每股2.05-2.13港元进行配售，换言之定价属配售价区间中低端。

配售完成后，主要股东信义玻璃 的持股比例将由31.21%摊薄至29.26%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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