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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:56 BJT

港报社评：大老虎周永康落马，打破刑不上大夫潜规则--明报7月30日

中共中央决定立案审查前任政治局常委周永康，新华社的报道指他涉嫌严重违纪，不过，未披露违纪涉及哪些方面。不过，周永康这只大老虎被扳倒，对于中共内部和官场，意义重大，若日后公布案情时周案与贪腐有关，则总书记习近平雷厉风行反贪腐、整饬吏治的声势，将因而大涨，会进一步获得民间认同和支持。

周永康落马，对于中共官场之震撼，起码有两方面重要意义。

首先，历来中共官场有不成文潜规则，就是刑不上大夫；因此，中共建政65年以来（文革期间因政治斗争而涉及的刑案除外），并无政治局常委因为贪腐被审查以至法办，周永康的案件，可谓开创了先河。

其次，周永康退下来之后被审查，即是说已经退休的一衆前任政治局常委，只要他们曾有贪腐情事，以往认为可以安寝的想法，因为周案而起了根本转变。

有意见认为，周永康的遭遇，或许会滋长霸位掌权、以求自保的政治生态，使中共内部权力斗争更尖锐。假若中共高层发展到为免于追究贪腐而权斗，则这样的执政党距离被人民唾弃之日，也不远矣！

现在刮起的反贪腐风，仍然不脱中共搞运动的模式，若无相应制度建设，则一阵风吹过之后，会否打回原形，是备受关注的问题；另外，内地贪官可谓举目皆是，现在他们处于人心惶惶景况，会否影响施政甚至政权稳定，是不能忽视的问题。主持反贪腐工作的王岐山承认，现在是以治标来换取反贪腐的治本空间，不过，迄今仍未看到习近平在反贪腐制度建设方面，提出过什么具体构思，这是内地反贪腐的短缺。(A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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