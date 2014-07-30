港报社评：大老虎周永康落马，打破刑不上大夫潜规则--明报7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
中共中央决定立案审查前任政治局常委周永康，新华社的报道指他涉嫌严重违纪，不过，未披露违纪涉及哪些方面。不过，周永康这只大老虎被扳倒，对于中共内部和官场，意义重大，若日后公布案情时周案与贪腐有关，则总书记习近平雷厉风行反贪腐、整饬吏治的声势，将因而大涨，会进一步获得民间认同和支持。
周永康落马，对于中共官场之震撼，起码有两方面重要意义。
首先，历来中共官场有不成文潜规则，就是刑不上大夫；因此，中共建政65年以来（文革期间因政治斗争而涉及的刑案除外），并无政治局常委因为贪腐被审查以至法办，周永康的案件，可谓开创了先河。
其次，周永康退下来之后被审查，即是说已经退休的一衆前任政治局常委，只要他们曾有贪腐情事，以往认为可以安寝的想法，因为周案而起了根本转变。
有意见认为，周永康的遭遇，或许会滋长霸位掌权、以求自保的政治生态，使中共内部权力斗争更尖锐。假若中共高层发展到为免于追究贪腐而权斗，则这样的执政党距离被人民唾弃之日，也不远矣！
现在刮起的反贪腐风，仍然不脱中共搞运动的模式，若无相应制度建设，则一阵风吹过之后，会否打回原形，是备受关注的问题；另外，内地贪官可谓举目皆是，现在他们处于人心惶惶景况，会否影响施政甚至政权稳定，是不能忽视的问题。主持反贪腐工作的王岐山承认，现在是以治标来换取反贪腐的治本空间，不过，迄今仍未看到习近平在反贪腐制度建设方面，提出过什么具体构思，这是内地反贪腐的短缺。(A03)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申