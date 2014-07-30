券商观点：中国反腐标志事件驱动风险评价下调，A股估值上升--国泰君安

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透北京7月30日 - 中国国泰君安证券最新报告指出，7月29日反腐“打虎”阶段性标志事件出现，驱动市场的风险评价下调。未来，A股仍将迎来估值的持续上升过程。
新华社周二报导称，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。
报告表示，当下市场风险认识主要有两个来源。第一，来自于经济下滑带来的信用风险。当前市场对地方设立不良资产管理公司认识不足，A股估值提升仍未到位；第二，来自于反腐过程所形成的不确定性。“打虎”阶段性标志事件显示这一风险出现下调。这两个因素共同导致风险评价发生下降。
国泰君安认为，低估值蓝筹板块以及大金融板块将在下一阶段取代原来的钢铁等，构成上涨的主体。Beta敏感性决定行业配置逻辑，越敏感的越受益。高beta行业主要包括非银、煤炭、有色、军工、以及房地产、建材、建筑。
此外，报告表示，与改革关联度较强的行业将受益于改革加速预期，如油气改革、国企改革、投资加速领域等相关行业。
国泰君安认为，三季度是难得蜜月期，本质在于两个拐点出现。第一个拐点是中国版QE(量化宽松)的出现；第二个拐点是李克强总理硬措施降低融资成本的政策承诺。而国内市场对于QE以及流动性红利蔓延到实体经济和股市产生信心。
报告称，当前A股市场做空的风险明显在放大，而做多的条件却快速积累。抑制A股估值的坚冰正在被打破，新常态制度红利释放周期正在启动，A股上涨也将由局部蓝筹和龙头向更广泛的低估值蓝筹板块蔓延开去。（完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。