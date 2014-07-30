港报社评：打虎显决心，还须体改促廉政--星岛日报7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
中共中央正式宣布立案审查前政治局常委周永康涉嫌严重违纪，是内地改革开放30多年来，打击的最大一只涉贪老虎。中央展示了打虎决心，要靠廉政来救党护国，还需要透过制度改革来树立一个利于廉政的管治体制。
中央昨公布，只提及周永康涉嫌严重违纪，并没有提及违法。究竟中纪委查办后，除了党纪处分外，会否移交司法机关跟进，要视乎蒐证结果，例如有没有足够证据，指他个人有收取利益及包庇亲属和下属收贿。此外，还要看与周永康之间的讨价还价，例如会否透过认罪态度良好换取减刑，避免扩大打击面至严重破坏中共威信。
有人分析，这场反贪腐风暴触及权力斗争，但若以此为唯一原因则属以偏盖全。打虎至今已经有30多个部级高官下台，部分人与薄、周、徐没有甚么关系。
现时内地官场利益输送和买官卖官横行，官员买位高升后，利用职权来为当初的「投资」牟取回报，加上裙带关系，形成盘根错节的利益集团，基层百姓则要以红包来换取基本的医疗照顾。在外国「颜色革命」中下台的政府，不少都是因为贪污腐败激起百姓怨恨，才让外国势力有机可乘，形成庞大的群众推倒政府运动。
香港当年成立廉政公署，反贪成功，不但靠大力打击，还靠体制改革和教育，包括检讨杜绝政府各层施政环节的贪污机会。现在中央老虎苍蝇一起打，等如向一块田大洒杀虫剂，而要成功防贪，不止靠打压，还需要在制度建设上，改良土壤品质和提高农作物的抗疫能力。(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申