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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:57 BJT

港报社评：打虎显决心，还须体改促廉政--星岛日报7月30日

中共中央正式宣布立案审查前政治局常委周永康涉嫌严重违纪，是内地改革开放30多年来，打击的最大一只涉贪老虎。中央展示了打虎决心，要靠廉政来救党护国，还需要透过制度改革来树立一个利于廉政的管治体制。

中央昨公布，只提及周永康涉嫌严重违纪，并没有提及违法。究竟中纪委查办后，除了党纪处分外，会否移交司法机关跟进，要视乎蒐证结果，例如有没有足够证据，指他个人有收取利益及包庇亲属和下属收贿。此外，还要看与周永康之间的讨价还价，例如会否透过认罪态度良好换取减刑，避免扩大打击面至严重破坏中共威信。

有人分析，这场反贪腐风暴触及权力斗争，但若以此为唯一原因则属以偏盖全。打虎至今已经有30多个部级高官下台，部分人与薄、周、徐没有甚么关系。

现时内地官场利益输送和买官卖官横行，官员买位高升后，利用职权来为当初的「投资」牟取回报，加上裙带关系，形成盘根错节的利益集团，基层百姓则要以红包来换取基本的医疗照顾。在外国「颜色革命」中下台的政府，不少都是因为贪污腐败激起百姓怨恨，才让外国势力有机可乘，形成庞大的群众推倒政府运动。

香港当年成立廉政公署，反贪成功，不但靠大力打击，还靠体制改革和教育，包括检讨杜绝政府各层施政环节的贪污机会。现在中央老虎苍蝇一起打，等如向一块田大洒杀虫剂，而要成功防贪，不止靠打压，还需要在制度建设上，改良土壤品质和提高农作物的抗疫能力。(A03)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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