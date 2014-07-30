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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:03 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月30日

**上海证券报**

--上证报资讯统计，今年上半年，可查的由上市公司提供的委托贷款金额合计达1,026亿元人民币，其中无关联关系的体外贷款金额约186亿元，较大一部分流向了房地产行业和地方国资平台。

--记者从央行征信中心相关人士处了解到，以阿里金融为代表的电商平台贷款业务，由于其背后运营实体是小额贷款公司，目前已按照小贷公司的接入思路，实现与央行征信系统的接入。

--成发科技 公告称，董事会审议同意与英国罗尔斯.罗伊斯公司（RR公司）签署长期《产品供应协议》，协议标的为RR航空发动机共15款零部件。成发科技表示，根据RR的具体型号产品的现有全球订单量推算，协议总金额约为2.95亿美元，分8.5年执行。

--工商银行 城市金融研究所研究报告预计，下半年中国宏观经济政策将保持适时适度地预调微调，微刺激的力度将会进一步加大，经济增长将在现有基础上呈现出总体趋稳态势，2014年GDP料同比增长7.4%左右，CPI上涨2.4%左右。

**证券时报**

--记者获悉，工信部正联合有关部门编制“中国制造2025”规划，有望明年年中出台。

--记者从多家主办券商了解到，新三板做市系统上线时间基本确定，拟定于8月25日上线。

**第一财经日报**

--上海电影集团与复星集团宣布联合成立上影复星文化产业投资基金，上影集团相关负责人透露，基金规模达数十亿元，分数期进行，该基金主要为上影集团与复星集团旗下文化项目投资。

--停产近两年的赛维LDK多晶硅项目再次点火，该项目总投资超过100亿元，市场担心多晶硅价格是否会因为赛维新品的出现而下滑。

**21世纪经济报道**

--中国铁路总公司内部人士表示，铁总目前正在忙于今年的铁路建设，且铁路发展基金尚在筹备之中，铁总暂时还没有计划成立新的铁路银行，也未就有关事宜向中央政府申请或反映。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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