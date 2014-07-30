《中国报摘》--其他报纸重要消息7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**上海证券报**
--上证报资讯统计，今年上半年，可查的由上市公司提供的委托贷款金额合计达1,026亿元人民币，其中无关联关系的体外贷款金额约186亿元，较大一部分流向了房地产行业和地方国资平台。
--记者从央行征信中心相关人士处了解到，以阿里金融为代表的电商平台贷款业务，由于其背后运营实体是小额贷款公司，目前已按照小贷公司的接入思路，实现与央行征信系统的接入。
--成发科技 公告称，董事会审议同意与英国罗尔斯.罗伊斯公司（RR公司）签署长期《产品供应协议》，协议标的为RR航空发动机共15款零部件。成发科技表示，根据RR的具体型号产品的现有全球订单量推算，协议总金额约为2.95亿美元，分8.5年执行。
--工商银行 城市金融研究所研究报告预计，下半年中国宏观经济政策将保持适时适度地预调微调，微刺激的力度将会进一步加大，经济增长将在现有基础上呈现出总体趋稳态势，2014年GDP料同比增长7.4%左右，CPI上涨2.4%左右。
**证券时报**
--记者获悉，工信部正联合有关部门编制“中国制造2025”规划，有望明年年中出台。
--记者从多家主办券商了解到，新三板做市系统上线时间基本确定，拟定于8月25日上线。
**第一财经日报**
--上海电影集团与复星集团宣布联合成立上影复星文化产业投资基金，上影集团相关负责人透露，基金规模达数十亿元，分数期进行，该基金主要为上影集团与复星集团旗下文化项目投资。
--停产近两年的赛维LDK多晶硅项目再次点火，该项目总投资超过100亿元，市场担心多晶硅价格是否会因为赛维新品的出现而下滑。
**21世纪经济报道**
--中国铁路总公司内部人士表示，铁总目前正在忙于今年的铁路建设，且铁路发展基金尚在筹备之中，铁总暂时还没有计划成立新的铁路银行，也未就有关事宜向中央政府申请或反映。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申