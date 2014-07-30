港报社评：8.17大游行，沉默大多数反“占中”--文汇报7月30日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
「保普选 反占中」大联盟昨日宣布，将于签名行动结束的8月17日举行大游行。展望一个月的签名期，签名总数将会是香港史无前例的纪录，这将为香港沉默大多数表达诉求提供又一个平台。
香港有一个庞大的沉默大多数，长时间以来，反对派利用沉默大多数不热衷于政治的特点，利用街头运动，制造了公众支持反对派的假象，以绑架民意。但是，在反对派的「占中」直接威胁市民生计之后，沉默的大多数终于开始发出自己的声音。
从本月19日起，「保普选 反占中」大联盟发起签名行动，市民反响热烈，至上周日行动举行9天，签名总数已突破93万个。所谓「占中公投」进行9日，但到实体票站投票的只有7万人。反「占中」签名头9日的签名人数是「占中公投」的10多倍，说明社会上反「占中」的民意远远超过支持「占中」的民意。
在香港社会，沉默大多数虽然不热衷于政治，但他们也要维护自己的切身利益。正如鲁迅所说，「不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡」。面临「占中」摧残香港繁荣稳定，打烂市民大众饭碗，沉默大多数终于在沉默中爆发。反「占中」签名行动已爆发出排山倒海的主流民意，而8.17大游行在沉默中爆发的民意，将更加气势磅礴。
反「占中」签名开始后，反对派马上感到了压力。这说明反对派最害怕沉默大多数站出来发声。沉默大多数需要在反「占中」签名和8.17游行中展示力量，在所有发声领域展示香港真实的民意对比，彻底打破香港被反对派利用各种游行示威绑架民意的假象！(A04)
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申