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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 08:59 BJT

港报社评：8.17大游行，沉默大多数反“占中”--文汇报7月30日

「保普选 反占中」大联盟昨日宣布，将于签名行动结束的8月17日举行大游行。展望一个月的签名期，签名总数将会是香港史无前例的纪录，这将为香港沉默大多数表达诉求提供又一个平台。

香港有一个庞大的沉默大多数，长时间以来，反对派利用沉默大多数不热衷于政治的特点，利用街头运动，制造了公众支持反对派的假象，以绑架民意。但是，在反对派的「占中」直接威胁市民生计之后，沉默的大多数终于开始发出自己的声音。

从本月19日起，「保普选 反占中」大联盟发起签名行动，市民反响热烈，至上周日行动举行9天，签名总数已突破93万个。所谓「占中公投」进行9日，但到实体票站投票的只有7万人。反「占中」签名头9日的签名人数是「占中公投」的10多倍，说明社会上反「占中」的民意远远超过支持「占中」的民意。

在香港社会，沉默大多数虽然不热衷于政治，但他们也要维护自己的切身利益。正如鲁迅所说，「不在沉默中爆发，就在沉默中灭亡」。面临「占中」摧残香港繁荣稳定，打烂市民大众饭碗，沉默大多数终于在沉默中爆发。反「占中」签名行动已爆发出排山倒海的主流民意，而8.17大游行在沉默中爆发的民意，将更加气势磅礴。

反「占中」签名开始后，反对派马上感到了压力。这说明反对派最害怕沉默大多数站出来发声。沉默大多数需要在反「占中」签名和8.17游行中展示力量，在所有发声领域展示香港真实的民意对比，彻底打破香港被反对派利用各种游行示威绑架民意的假象！(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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