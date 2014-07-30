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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:21 BJT

英国金融：英国央行将对银行家及其奖金严加监管

路透伦敦7月29日 - 根据监管当局周三的提议，英国顶级银行家要对他们的行为负直接责任，稍有闪失将面临锒铛入狱的风险。

英国央行亦将公布追讨违规银行家奖金的最终规定，并会更加仔细地审查奖金发放过程。

2007-2009年金融危机期间，英国政府被迫援助苏格兰皇家银行等银行，只有少数几位银行家受到应有惩罚，民众对此十分不满，上述措施算是对民愤的回应。

现在许多人花钱都十分节省，银行业时不时还有新丑闻曝出，比如莱斯集团因为操纵指标市场利率被罚3.7亿美元。在这种形势下，英国议会亦希望限制银行发放大额奖金。

应议会银行业标准委员会的要求，英国央行将就加强对顶级银行家的监管--即所谓的资深人士制度征求外界意见。

“明天将公布的意见稿有可能改变游戏规则，它会明确对玩忽职守管理不善和举证责任倒置的定义，并介绍刑事惩罚的内容，”咨询机构安永 的英国银行业和资本市场主管Omar Ali说。

这一新制度的大致框架已为人所知，它拥有判处行为不检的银行家最多入狱七年的新权力。顶级银行家必须向监管当局证明自己不知道或不涉嫌可疑行为。

资深银行家必须在罗列他们应承担的各种责任的声明文件上签字，这样一来，万一出事，监管当局能更方便地对他们问责。

“这可能是有史以来最严格的制度，”Ali说。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
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