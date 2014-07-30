英国金融：英国央行将对银行家及其奖金严加监管

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透伦敦7月29日 - 根据监管当局周三的提议，英国顶级银行家要对他们的行为负直接责任，稍有闪失将面临锒铛入狱的风险。
英国央行亦将公布追讨违规银行家奖金的最终规定，并会更加仔细地审查奖金发放过程。
2007-2009年金融危机期间，英国政府被迫援助苏格兰皇家银行等银行，只有少数几位银行家受到应有惩罚，民众对此十分不满，上述措施算是对民愤的回应。
现在许多人花钱都十分节省，银行业时不时还有新丑闻曝出，比如莱斯集团因为操纵指标市场利率被罚3.7亿美元。在这种形势下，英国议会亦希望限制银行发放大额奖金。
应议会银行业标准委员会的要求，英国央行将就加强对顶级银行家的监管--即所谓的资深人士制度征求外界意见。
“明天将公布的意见稿有可能改变游戏规则，它会明确对玩忽职守管理不善和举证责任倒置的定义，并介绍刑事惩罚的内容，”咨询机构安永 的英国银行业和资本市场主管Omar Ali说。
这一新制度的大致框架已为人所知，它拥有判处行为不检的银行家最多入狱七年的新权力。顶级银行家必须向监管当局证明自己不知道或不涉嫌可疑行为。
资深银行家必须在罗列他们应承担的各种责任的声明文件上签字，这样一来，万一出事，监管当局能更方便地对他们问责。
“这可能是有史以来最严格的制度，”Ali说。(完) (编译 白云; 审校 杜明霞)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。