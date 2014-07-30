港报财经评论：中央打救内银有迹寻--信报7月30日

中央打救内银有迹寻/习广思

联储局议息，10月结束买债是肯定的事，投资者估估下的是，到底结束QE后，金融市场有何反应？到底投资者怕QE结束，还是怕经济复苏动力不够？面对着未知数，尤其是美股已在高位，近期颇多看淡言论。“末日博士”麦嘉华警告美股10月前将大跌20%，是否跌20%很难讲，但他强调10月，显示投资者颇为担心QE结束。高盛早前上调标普500指数今年底的目标价，但近日转看淡，预期未来3个月内美股有临时性抛售。

美股业绩高峰未过，企业盈利继续左右大市，值得留意的是资金流。上周美股录得资金净流出71.96亿美元，是近9个星期以来最多；相反，新兴市场基金连续第7周录得资金流入。类似情况也在债市发生，资金追逐利息情况未变，近日美国垃圾债价格急挫，资金有流出迹象；反而新兴市场债券基金持续有资金净流入。环球资金在年中有明显转变，新兴市场追落后，中资股作为上半年全球最落后的市场，资金在短期内追买。

近期不只股市回暖，内房发债增加，亦反映中国公司发债受欢迎。金管局不断提醒，港元走势不一定代表资金流入港股，但无论如何，近期港股成交的确明显增加，在“水”还在的日子，炒作不会一下子停下来。恒指连升5天，破24,000点关口后，迈向25,000点目标，昨天收报24,640点，上升211点；成交额886亿港元。

大市成交增加，板块逐轮动，蓝筹股逐批支撑恒指是正面现象，内银股、石油股稍作休息，港交所 、汇控 、腾讯 、中信泰富 、国寿 续升；加上香港地产股借大摩报告在尾市突破，期指结算前夕挟得都挟。大市走势趋两极，蓝筹成交增股价升，蚊型股藉卖壳概念炒作未停，升到你不信。

中国绿能 、富强金融 、坚宝 炒完再炒；奇峰化纤 市值不足2亿港元，股价急涨76%。这轮壳股潮与“沪港通”有莫大关系，炒作风格狠而准，刺激程度较A股更甚，皆因港股没有涨停涨跌机制，更加切合中国内地A股饿狼投资者。(B02)

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汇市欠主题，波幅不断收窄/苏子

日前美国、英国、日本、澳洲、加拿大以及新加坡六大央行公布有关每天即市外汇交易的调查显示，截至今年4月汇市的日均成交额按年下跌8%，当中北美的日均成交额更大跌接近20%；至于占汇市成交额最多的英国，也录得6%的跌幅。留意上述六大央行的调查覆盖了全球外汇交易的80%，因此，调查结果的参考及可信性极高；至于汇市成交额大跌的原因，则与汇市的波幅不断收窄，全球主要央行仍然保持着似有若无的超低息环境，加上欠缺新的炒作主题，结果令投资者失去兴趣大手入市打赌汇价升跌有关。

本周开始，波幅已极低的主要非美元货币，继续创出近年的新低波幅。本周初欧罗兑美元全日的高低位只有20点子；昨天美国入市前夕，亦只得19点子而已，至于美元兑日圆，同样只得10多点子波幅。这种超低波幅情况，只会使愈来愈多投资者失望，离场作壁上观，结果导致汇市的成交额进一步收缩。投资者最怕见到这种全无波幅，近乎一潭死水的市场。目前汇市不断收窄的波幅，已使不少投资者另寻找交易成本极便宜的ECN外汇交易商落盘。

ECN外汇交易商的特点，像期货交易商般，只赚取客户交易佣金，至于外汇的报价来自市场（即跨国银行），价格透明度极高，并不与客户对赌，故ECN外汇的点差可以窄至少于0.2点，连同交易佣金成本，总成本可以少于1点子。在如此低成本下，投资者才有机会在目前的极低波幅环境里以“密食当三番”的策略获利。

短线而言，若联储局主席耶伦明确指出美国何时进入加息周期，届时汇市的波幅可望回复正常；至于美汇指数，亦可承接近期的良好上升势头，正式突破上半年的81.39高位及去年11月的81.48高位阻力，展开牛市式的上升浪。(B14)