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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:26 BJT

金属期市：期铅价格下跌，技术因素引发获利了结

LME期锌 持稳，上日下跌1.8%，中止了连续六个交易日的涨势；此轮涨势中期锌连创三年新高，导致期锌和期铅的动能转向。

上海期交所主力期铅 和期锌 合约在隔夜交易中均下跌逾3%。

美国7月就业增长料攒足动力，助推经济在年内余下时间增长。路透调查显示，本月非农就业岗位料增加23.3万个。

欧盟及美国周二宣布对俄罗斯的进一步制裁措施，目标为能源、银行及军工行业，此为西方国家因俄罗斯支持乌克兰东部反叛份子而实施的最严厉制裁。

全球矿业巨头必和必拓 周二表示，由于成本增加以及矿石品级下降，将裁减智利Pampa Norte部门大约6%的员工。(完)

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(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰/张若琪)
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