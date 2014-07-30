港报财经评论：中燃北水，可以落注--经济日报7月30日

中燃北水，可以落注/林瑞芬

恒指昨收24,640，升211点，大市成交额886亿港元。惟港股自上周二始已累积逾千点升幅，稍为整固或较为健康有利后市再推进，25,000或为中途休息站。港交所 表现出众，券商起哄抬高目标价，股价昨涨3.5%至174.9港元，中期仍有憧憬，但短期之加速升势就要提防随时收油，技术指标毕竟已近高水平。

上周五新华保险 遭淡马锡以每股27.45港元配售减持，较配股前收市价折让5.5%，悉售7,800万股，套现21.4亿港元。海通证券 股东PAGACHorseshoe亦以每股13.36港元（折让约2.5%）配售减持1.307亿股，套现17.33亿港元。华南城 股东Pacific Alliance Asia Opportunity Fund亦以4.06港元（折让4%）配股2.5亿股，减持套现10.15亿港元。

从股价反应观察，新华保险上周五因被减持曾震一震，股价由周四收市价29.05港元回至周五27.6港元收市，但今周初步见已有所回稳，昨收28.5港元。海通证券及华南城昨则分别跌2.5%及5.7%，市场对股东减持的疑虑尚轻，毕竟市仍然旺，有人落车也有人上车。此外，以上减持行动，始终不涉及配发新股摊薄每股盈利，对估值的打击不大。短期略为消化减持的消息之后，应该可以很快复元。当然，若有大型国企及蓝筹股东减持的金额大逾百亿港元，则始终会坏短期的买卖气氛，相关股东减持压力就要较长时间消化。

上周以来，国指及A股的升势，令人回想起2012年下半年度，两个指数的强劲反弹表现，同样33%。渣打证券就作了对比，若市况重拾当年勇，国指下半年内还有近10%的反弹空间，而A股则有20%的反弹空间。当然，时移势易，当时大反弹浪的主要推动是中国政府推出4万亿港元的刺激经济政策，而大众都知道政府不会再行旧路盲目花钱推动经济，换来是频密的微刺激经济政策，此一时不同彼一时。

近周的市况突破，一来憧憬沪港通顺利于10月推出，待发激情；二来，调控房市政策确是陆续放松中，城市限购令开始解封，房产业未有爆煲，投资者信心回升。中、港股市在长年落后欧、美股市情况下，进行估值修复工程，获外围资金少少追捧番，走势都不得了！(B05) __________________________________________________________________________

资金轮流炒，再捧基建股/余少文

期指结算前夕，国企升势略见放缓，惟中国重启正回购操作，加上指数升至主要阻力位，大市或要回气。中资股轮流炒作下，可留意基建股，因为经济回勇仍然靠基建。中国内地股市昨日反覆靠稳，上证综合指数阻力位是今年初高位2,177点，昨日最高见2,193点及收报2,183点。国企指数阻力是250周平均线，连日受制于此，昨日升49点，收报11,122点，成交额213亿港元，不足半数主板H股可以随大市上升；而红筹指数升20点或0.4%，收报4,707点，成交额77亿港元。

人民银行上周暂停正回购操作后，以为可按预期下月正式结束正回购，但央行昨日突然重启正回购，尽管金额只有150亿人民币，或反映中国担心中国内地房地产限购令松绑后、资金会涌回房地产市场，或是股市过去一周显着走高，又或反映中国担心第二季货币政策过于宽松，从而继续透过正回购操作来干预流动性。不过，只要正回购金额偏低，对市场的影响应有限，惟也可视作中国给予市场的一个示警。

至于期指今日结算，过去经验所见，除非今日午后出现大升或大跌走势，否则结算在中午可以说大局以定，届时大市会先整固后再急升，还是继续急升至8月中业绩高峰期，可以逐步明朗化。希望大市可以先整固，短期最好在11,000点整固，即使失守，也可守10,600点，因为指数今年4月开始受制10,600点，早前被升破，阻力位变成支持位，可作为大市回吐的入市水平。

虽然国指早前在10,200点至10,600点整固，没有进一步下跌至10,000点之下，令投资者无法低位入市，但大市如出现回调，仍然是入市机会。即使大市出现整固，预期后市向好下，也会倾向炒股不炒市，故近日见到燃气股、环保股、AH折让股、内房股等被轮流炒作，认为可以再留意基建股，因为中国内地经济是否能企稳在7.5%以上，中国内地投资能否被拉动，基建是最重要的一环，故基建股应该是长炒长有，中国南车 、南车时代电气 、中国北车 、中国中铁 、中国铁建 、中国交通建设 等有机会再见今年高位。(B06)

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