版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 09:13 BJT

标题新闻：法国总统正式提名前财长莫斯可维西代表法国出任新一届欧盟执委

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐