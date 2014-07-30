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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:38 BJT

更新版 1-日本数据：6月工业生产创逾三年最大降幅，经济前景蒙阴

RBS证券日本首席经济分析师西冈纯子称，“消费税上调前的积压需求大于预期，因此随后的降温非常剧烈，这可能是6月产出大幅下降的原因。”

“我们预计本季度产出不会继续降低，因消费税上调效应正在减退，”她称。“不过，出口复苏步伐缓慢可能压制产出。”

经济产业省调查的制造商预计，7月工业生产较前月上升2.5%，8月增长1.1%。

制造商在政府4月1日上调消费税后降低了产量，但库存在不断增加。

分析师预计日本经济在第二季出现萎缩，7月进行的路透调查预计较前季下降1.4%。

不过本季度日本经济料成长0.6%，因消费者支出复苏且政府刺激举措支撑内需。(完) (编译 张若琪/石冠兰 审校 张涛)
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