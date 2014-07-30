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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 11:08 BJT

新债招标：中国农发行一年增发债收益率4.2859%，三年4.7573%--业内人士

路透上海7月30日 - 业内人士周三透露，中国农业发展银行上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为4.2859%，稍高于此前4.27%的市场预测均值。

同时招标的三年期固息增发债，中标收益率4.7573%，此前预测均值为4.74%。上述两期债的投标倍数分别为3.22倍和2.97倍。

农发行另外还有一期五年期固息增发债将于北京时间11:30结束招标。市场对收益率预测均值为4.90%。

今日新债中，一年期品种为第36期债 的二次增发，票面利率4.45%；三年及五年期为38期 和39期债 首次增发，票面利率分别为4.72%及4.95%。

具体发行条款如下：

36期二次增发 38期首次增发 39期首次增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

招标时间 1/3年：7/30上午10:00-11:00 5年：7/30上午10:00-11:30

招标方式 均为单一价格中标(荷兰式)

缴款日 8月5日 8月4日 8月4日

起息日 6月5日 7月16日 7月16日

发行期 7/31-8/5 7/31-8/4 7/31-8/4

上市日 8月7日 8月8日 8月8日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%

------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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