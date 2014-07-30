香港个股：永亨银行停牌，华侨银行对其价值384亿港元收购进入尾声

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
路透香港7月30日 - 香港中小型银行--永亨银行 周三股份暂停买卖，因新加坡华侨银行 对其价值384亿港元的收购进入尾声。
永亨银行在联交所的声明表示，于周二（29日）收购要约期限届满，华侨银行从不同渠道成功收购共约3.01亿股永亨股份，相当于后者已发行股本约97.52%权益，因此华侨银行将行使权利强制收购余下股份，并申请撤回永亨的上市地位，以达至私有化目的。
由于永亨的公众持股量的比例下降到15%以下，根据上市规则，其股份自今早9时起停牌。该股周二收报121.8港元，低于华侨银行每股125港元的出价。
经过多轮并购后，香港家族式银行已“买少见少”，上市的仅余东亚银行 和大新银行 及其主要股东大新金融 。
永亨于今年4月获华侨银行提出收购要约，作价相当于经调整市帐率逾2倍，与另一家本地家族式银行创兴 的收购作价相若，但新控股股东广州越秀集团没有私有化创兴。 （完）
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。