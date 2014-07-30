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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:46 BJT

香港个股：永亨银行停牌，华侨银行对其价值384亿港元收购进入尾声

路透香港7月30日 - 香港中小型银行--永亨银行 周三股份暂停买卖，因新加坡华侨银行 对其价值384亿港元的收购进入尾声。

永亨银行在联交所的声明表示，于周二（29日）收购要约期限届满，华侨银行从不同渠道成功收购共约3.01亿股永亨股份，相当于后者已发行股本约97.52%权益，因此华侨银行将行使权利强制收购余下股份，并申请撤回永亨的上市地位，以达至私有化目的。

由于永亨的公众持股量的比例下降到15%以下，根据上市规则，其股份自今早9时起停牌。该股周二收报121.8港元，低于华侨银行每股125港元的出价。

经过多轮并购后，香港家族式银行已“买少见少”，上市的仅余东亚银行 和大新银行 及其主要股东大新金融 。

永亨于今年4月获华侨银行提出收购要约，作价相当于经调整市帐率逾2倍，与另一家本地家族式银行创兴 的收购作价相若，但新控股股东广州越秀集团没有私有化创兴。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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