重发-券商观点：周永康被立案审查有助提高A股市场风险偏好--海通证券

中港个股：中国国航称发改委同意母公司进行航空货运物流混改
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
(重发以润饰标题)
路透上海7月30日 - 中国大型券商--海通证券发布最新A股策略简评称，中共中央决定对原中央政治局常委周永康严重违纪问题立案审查，并确定四中全会时间，此事件有助于提高市场风险偏好。
简评还指出，A股中级反弹的三个条件已具备：基本面平稳、政策提高风险偏好、增量资金入场。近期应提高仓位，勿纠结存量结构，持有成长股，加仓金融股。
据新华社周二报导，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。
周二召开的中国中共中央政治局会议并决定10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议。
A股市场标杆指数--沪综指 周二已连续第六日收升，续创七个半月新高；周三早盘初继续上涨，报2,190.215点，涨0.32%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。