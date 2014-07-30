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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 12:06 BJT

重发-券商观点：周永康被立案审查有助提高A股市场风险偏好--海通证券

(重发以润饰标题)

路透上海7月30日 - 中国大型券商--海通证券发布最新A股策略简评称，中共中央决定对原中央政治局常委周永康严重违纪问题立案审查，并确定四中全会时间，此事件有助于提高市场风险偏好。

简评还指出，A股中级反弹的三个条件已具备：基本面平稳、政策提高风险偏好、增量资金入场。近期应提高仓位，勿纠结存量结构，持有成长股，加仓金融股。

据新华社周二报导，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。周永康曾任十七届中央政治局委员、常委，曾任职中央政法委员会书记。

周二召开的中国中共中央政治局会议并决定10月在北京召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议。

A股市场标杆指数--沪综指 周二已连续第六日收升，续创七个半月新高；周三早盘初继续上涨，报2,190.215点，涨0.32%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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