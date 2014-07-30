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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 10:16 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息7月30日

*明报：

--经营连锁零食店的CEC国际 主席林伟骏表示，公司计划进一步拓展至餐饮业务，开设云吞面店和茶餐厅。

*星岛日报：

--证券界预期，将于周四（31日）公布业绩的和黄 因受惠于电能实业 分拆港灯 上市获得特殊盈利，中期净利按年上升一倍；若不计分拆业务的核心盈利则升7-12%，达128-134亿港元。

*东方日报：

--外电报道，汇丰控股 本月已就青岛港骗贷事件，向新加坡高等法院申请将中骏资源清盘，原因是该公司无力偿还430万美元贷款。青岛港骗贷事件关键人物陈基鸿为中骏资源董事。

*文汇报：

--耀才证券 因容许刊登一则包含虚假及/或具误导性资料的广告，遭香港证监会谴责及罚款70万港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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