《焦点》欧洲零售商削价竞争，透露出通缩威胁的迹象

**折扣影响**

折扣零售商Aldi 和Lidl 的成功让雀巢和联合利华等公司倍感压力，并且还侵蚀了包括西班牙Dia 在内的零售同行的营收和获利。

Dia周一公布，西班牙和葡萄牙第二季同店销售下降5.6%，尽管经济显现复苏但价格竞争激烈。该公司在2011年被法国家乐福剥离出来。

Dia执行长Ricardo Curras表示，他预计通缩将延续至第三季，第四季略有改善。

在英国，处境艰难的乐购(Tesco) 和Wm Morrison 正试图通过减价来促进销售；而在法国，Casino 上半年营业利润受到降价的冲击，特别是其折扣商店Leader Price。

表现欠佳的第二季过去之后，有一些迹象显示欧元区经济活动出现反弹。

根据Markit综合采购经理人指数(PMI)，欧元区7月服务业扩张速度创2011年5月以来最快，不过新业务增长加快主要是受到企业下调价格的推动。

尽管原材料成本高企，但欧元区服务业企业现已连续31个月下调价格，意味着企业获利受到挤压，除非他们能够在其他方面削减成本。

“大体而言，欧洲市场在多数家庭及个人日常用品方面仍处于通缩阶段，”Berenberg Bank分析师Fintan Ryan说。(完) (编译 李婷仪/王丽鑫/王兴亚；审校 田建华/王洋/艾茂林)