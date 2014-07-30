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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 09:57 BJT

五矿期货：中国期指总持仓略减，多方获利离场

以下内容节选自7月30日的《期货日报》：

周二大盘横盘整理，期指主力收盘几乎与前日持平，期指成交比略回落至4.2倍，仍属近期较高水平，说明市场活跃程度不减。主力合约基差水平较前值略微下降，全天振荡走势暗示市场分歧较大。盘后期指总持仓略微减少1,058手至176,881手，但依然位于一周来较高水平。近一个月以来，期指总持仓短暂回落至15万手的低位附近后再度回升至17万手以上，反映多空双方分歧有增无减，同时也说明多方信心开始回暖。

中金所公布的IF1408、IF1409和IF1412合约持仓情况显示，合计后的前20名席位净空仓激增2,376手至2.5万手，是近两周来最高水平。公布的前20名席位持有的空单仅增加442手，多单却减少1,934手，因此部分多单离场是净空仓大增的原因。多空持仓比也略回落至82.1%，与上周二时的水平相当。净空仓占总持仓的比值也上升1.46个百分点至14.36%，是一周来较高水平，说明空方在周二的角力中略占优势。需要注意的是，虽然前20名席位持有多单近期呈上升趋势，但是空单丝毫不见减少。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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